Милан, Италия, , 22:49 — REGNUM Власти Милана не собираются останавливать экономику города по весеннему сценарию, заявил в понедельник, 2 ноября, мэр города Джузеппе Сала.

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Он отметил, что солидарен в этом вопросе с Аттилио Фонтаной, губернатором Ломбардии, административным центром которой является Милан.

Руководители города и региона полагают, что справиться с повторный резким ростом числа заражений можно будет и без нового карантина.