Ереван, , 22:16 — REGNUM Армия обороны Нагорного Карабаха успешно контратаковала на южном направлении, однако утратила пару позиций в Мартунинском районе, сообщил 2 ноября на брифинге официальный представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, в ночь с 1 на 2 ноября азербайджанские войска пытались атаковать по всей северо-западной части линии соприкосновения, но все их атаки были отражены.

«Рано утром, с 07:00, в других районах — направлениях Мартакерт, Мартуни и на юге — были попытки наступления. Они отличались силой по сравнению с атаками предыдущих дней. Все атаки провалились, в некоторых направлениях на юге военнослужащие Армии обороны НКР преследовали противника и улучшили позиции», — рассказал Ованнисян.

Он уточнил, что армянской стороной были потеряны одна-две позиции в Мартунинском районе на Чартарском направлении, и бои там продолжаются.

По данным Ованнисяна, атаки ВС Азербайджана проводились силами рот и батальонов при поддержке авиации и артиллерии.

«Ситуация в целом под контролем, передвижения противника фиксируются и в основном отражаются артиллерией», — пояснил Ованнисян.

Как сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане уже назвали сообщения армянской стороны об успешных контратаках и нанесении потерь азербайджанским войскам ложью и дезинформацией.

Напомним, бои в Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны обвиняют друг друга в дезинформации и нанесении ударов по мирному населению.

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