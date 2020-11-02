Баку, , 21:05 — REGNUM Министерство обороны Азербайджана категорически отрицает заявления Еревана об улучшении армянских позиций на ряде участков в Нагорном Карабахе.

Бои в Карабахе Artsakh Defence Army

Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба азербайджанского военного ведомства.

«Распространенная сегодня представителями минобороны Армении информация о якобы улучшении своих позиций на некоторых участках в ходе ожесточенных боев на различных направлениях фронта и об «уничтожении» группы военнослужащих азербайджанской армии является полностью ложной», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны применяют тяжелое вооружение и обвиняют друг друга в ударах по мирному населению.

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