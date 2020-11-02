Париж, 2 ноября 2020, 20:53 — REGNUM Террористическая организация «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовала обращение к последователям, в котором призвала «убивать любого человека, который оскорбил пророка Мухаммеда».
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Как сообщает Le Figaro, в своем обращении организация также угрожает «отомстить» президенту Франции Эммануэлю Макрону за то, что тот публично поддержал публикацию и распространение карикатур.
Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.
Манифестанты обвиняют Макрона в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.
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