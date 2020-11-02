Киев, , 19:37 — REGNUM Попытки обвинить лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука в причастности к смерти поэта и диссидента Василия Стуса являются «абсолютно безосновательными и бездоказательными».

Об этом заявил 2 ноября сын поэта, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус в интервью информационному агентству 1News.

Поэтому, заявил Дмитрий Стус, политик был абсолютно прав, когда подал в суд на автора книги «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, который позволил себе наполнить книгу множеством лживых оценочных суждений. Он в первую очередь отметил, что фактическим виновником смерти его отца стала «советская судебная система».

«Давайте начнем с советских процессов. Почему никто не вспоминает о том, что такое фактически советская судебная система в части именно политической составляющей, и за что Стус фактически был арестован в 1980 году. Решение по срокам принималось на уровне Политбюро ЦК КПУ. Озвучивалось прокурором», — сказал Дмитрий Стус.

Сын поэта напомнил, что обвинение его отцу объявлял прокурор, приговор выносил судья, а виноватым почему-то делают Медведчука, который тогда был адвокатом Стуса. И поэтому политик, который является автором множества важнейших законов, абсолютно прав, когда хочет отстоять свое честное имя.

«В попытке угодить публике журналист перешел черту, за которой начинает действовать юридическая составляющая. Мы с вами можем как угодно относиться к личности Медведчука, но в публичной плоскости никому не позволено вешать ярлыки и унижать человека… Достоинство, как и свобода слова, оно или есть для всех — а оно не должно работать избирательно. Если бы вам сказали, что вы причастны к убийству бездоказательно, вас бы это оскорбило, правда? Это бы точно ударило по вашей репутации. Там еще есть термин, выражение, я посмотрел, «шестерка Путина». Как человек может в документальной книге… Серьезный политик, который, насколько я представляю, написал примерно половину законов Украины, разрабатывал законодательную базу, должен на это реагировать? Реакция адекватная», — подчеркнул Дмитрий Стус.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Дарницкий районный суд г. Киева запретил распространять пасквиль авторства Вахтанга Кипиани о Стусе со лживой информацией о главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Викторе Медведчуке. Суд постановил запретить распространять книгу до того, как указанные лживые фрагменты будут из нее изъяты.

Василий Стус был известным украинским диссидентом, в 1980 г. приговоренным к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. В книге Кипиани собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.