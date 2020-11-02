Париж, , 19:40 — REGNUM Руководители крупнейших мечетей и других мусульманских организаций Франции осудили призывы к бойкоту французских товаров, звучащие в Бангладеш, Пакистане, Ливане и других странах после поддержки со стороны президента Франции Эммануэля Макрона публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Следите за развитием событий в трансляции: «Террористические нападения и ситуация во Франции — трансляция»

Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 2 октября, французские СМИ опубликовали открытое письмо, подписанное представителями Парижской соборной мечети, Большой мечети Лиона, Объединения мусульман Франции и других организаций, в котором осуждаются «необоснованные призывы бойкотировать французские продукты», терроризм и «все те, кто использует ислам в политических целях».

«Бывают моменты, когда мы должны быть солидарны со своей страной… Законы Франции придают очень важное значение свободе слова и также включают принципы свободы вероисповедания», — сказано в письме.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман впервые вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона. Манифестанты обвиняют Макрона в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывают мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бангладеш 50 тысяч человек пришли на протест против политики Макрона