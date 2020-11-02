Вашингтон, , 19:28 — REGNUM Президент США Дональд Трамп продлил на год режим санкций против Судана, несмотря на ранее принятое решение об исключении страны из списка государств — спонсоров терроризма. Заявление 2 ноября распространено пресс-службой Белого дома.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на недавнее позитивное развитие событий… действия и политический курс продолжают представлять особую и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики США» , — сказано в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре Судан согласился выплатить компенсацию в $335 млн жертвам терактов в США по запросу Белого дома, после чего госсекретарь Майк Помпео объявил об исключении Судана из числа стран — спонсоров терроризма.

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