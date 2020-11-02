Афины , , 19:23 — REGNUM Греция призывает Турцию отозвать незаконное оповещение Navtex о сейсморазведке турецким исследовательским судном Oruc Reis греческого морского шельфа и вернуться к предварительным переговорам между двумя странами, заявил 2 ноября на брифинге официальный представитель греческого кабмина Стелиос Пецас.

По его словам, после землетрясения начал складываться позитивный климат турецко-греческих отношений, но демарш с морским шельфом может его перечеркнуть.

«Сразу после землетрясения на острове Самос премьер-министр Кириакос Мицотакис связался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, подчеркнув, что теперь защита человеческой жизни имеет первостепенное значение. Несмотря на позитивный климат этого общения, которое могло бы стать поводом для ослабления напряженности, несколько часов спустя Турция издала новое незаконное оповещение Navtex для района, который относится к континентальному шельфу Греции. Мы немедленно заявили турецкому МИДу, а также сообщили об этом партнерам и союзникам. Греция призывает Турцию немедленно отменить незаконное оповещение Navtex и вернуться к предварительным контактам для урегулирования нерешенного вопроса разграничения морских зон», — сказал Пецас.

При этом он пояснил, что кроме землетрясения Мицотакис и Эрдоган, «не обсуждали другие темы».

Как сообщало ИА REGNUM, действия Турции в зоне средиземноморских шельфов уже вызвали резкое обострение отношений Анкары и Афин. Греция привела в боеготовность свой военно-морской флот и ВВС, заявив, что будет защищать права на свои территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров пригласил министра иностранных дел Греции посетить Россию