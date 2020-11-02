Симферополь, 2 ноября 2020, 19:13 — REGNUM Для решения проблемы снабжения Крыма пресной водой украинская помощь не нужна, сообщил 2 ноября глава региона Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам главы Крыма, Симферополь и не рассчитывал на Киев в смысле поставок воды. Напротив, есть понимание, что украинская сторона настроена «делать всё, чтобы навредить российскому Крыму» и России в целом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксёнов заявил, что если засуха в Крыму продолжится, то ограничения по воде в этом российском регионе сохранятся до начала зимы.
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