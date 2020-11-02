Киев, , 18:46 — REGNUM На вечер 2 ноября действительно запланирована встреча фракции «Слуга народа» с президентом Владимиром Зеленским, в ходе которой президент будет просить поддержки своего законопроекта по «разгону» нынешнего состава Конституционного суда, сообщает со ссылкой на свои источники политический эксперт Юрий Бутусов.

Вместе с тем он утверждает, что многие «слуги» не подтвердили своего присутствия на встрече — по различным уважительным причинам.

При этом, информирует Бутусов, в выходные Зеленский проводил серию встреч с главами депутатских групп, пытался склонить в свою пользу большинство — но не получилось.

«Сегодня президент хочет добиться консолидированной поддержки напрямую от депутатов, однако, судя по явке, с этим также возникнут проблемы. Политика офиса президента для фракции «Слуга народа» также непонятна и также непредсказуема, как и для общества в целом. Депутаты ждут объединяющую повестку, которой пока нет — есть просто желание возложить ответственность на парламент не только за голосование, но и за ситуацию в целом. Но многие депутатские группы недовольны, что управляют страной одни, а отвечать за их провалы и ошибки должны другие, которых отставили в сторону», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский внес в парламент законопроект, который предполагает увольнение судей Конституционного суда Украины. Проблема в том, что по закону парламент не имеет права принимать такое решение. Лидеры «Слуги народа» сегодня не раз публично заявили, что в этом конфликте фракция должна поддержать Зеленского. Вместе с тем страны Запада не выразили категорической поддержки блицкригу президента Украины и отметили, что все стороны конфликта на Украине должны «объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса».