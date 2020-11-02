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В США выбирают президента — все новости

В США 3 ноября состоятся президентские выборы. На кресло главы Белого дома претендуют действующий президент-республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.

Досрочное голосование показало беспрецедентный интерес избирателей. Причем из-за пандемии коронавируса многие голосуют по почте. Стоит отметить, что победителя определит коллегия выборщиков.

Эксперты, как и владельцы кафе и магазинов в ряде городов США, не исключают, что за выборами последуют беспорядки, поскольку представителей проигравшего кандидата не устроит победа соперника.