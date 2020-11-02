Москва, , 18:20 — REGNUM Врио губернатора Белгородской области может быть назначен российский министр транспорта Евгений Дитрих, передаёт 2 ноября РБК.

Об этом заявил, как отмечается, близкий к администрации российского президента источник, подтвердили ещё два близких к Кремлю собеседника, а также близкий к властям Белгородской области источник.

При этом пост главы Минтранса РФ может занять, как отмечается, глава Росавтодора Андрей Костюк, глава Росавиации Александр Нерадько или глава «Аэрофлота» Виталий Савельев.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области фактический отсутствует руководитель — с 17 сентября 2020 г., когда пост губернатора оставил Евгений Савченко.

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