Москва, , 08:04 — REGNUM Отказ стран Запада на поставку в Турцию комплектующих, включая двигатели, для беспилотников «Bayraktar TB2» вызвал бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили своё мнение 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Это как же сейчас будет называться? Беспилотный и Бесдвигательный летательный аппарат? Будут ждать пока ветер в нужном направлении подует?», — шутит Александра Л.

Ряд граждан пришёл к выводу, что Турция не сильно пострадала от того, что потеряла западных поставщиков комплектующих для своих беспилотников. Граждане уверены, что украинские производители обеспечат потребности Турции в полном объёме.

«Для информации — Турция закупала у Канады и США запасные части используемые в производстве боевых дронов Байрктар ТБ-2, одновременно Турция начала производить свои собственные, которые успешно заменили западные варианты. В данный момент Украина и Турция договорились об совместном производстве дронов следующего поколения на которых будут использоваться двигатели украинского производства. Так что США и Канада лишь лишили своих производителей такого крупного клиента в лице Турции. Это банальный пример того как политики наносят вред собственному производственному сектору», — считает Энвер А.

Тем не менее, некоторые комментаторы подчеркнули, что многие Украина маловероятно сможет создать высокотехнологичные компоненты для БПЛА Турции. Именно этот момент, считают люди, может создать проблемы в производстве беспилотников.

«Прекратили поставлять не только двигатели, но и системы наведения, а так же системы позиционирования, возле которых и собирается БПЛА», — пишет Олег С.

Многие похвалили турецкие власти за то, что они проводят свою собственную политику и отстаивают свои интересы. Они уверены, что в будущем Турция станет крупным игроком на геополитической карте.

«Молодца Турция. Ведет собственную независимую политическую, экономическую политику, и не оглядывается на своих союзников. Она себе новых союзников набирает в лице Азербайджана, Украины и т.д. Так незаметно появляется новый большой брат на международной арене. Америка, посторонись!», — написала Svetlana K.

Напомним, страны Запада отказались поставлять в Турцию комплектующие, включая двигатели, для беспилотников «Bayraktar TB2». Данное решение было продиктовано не согласием с тем, что Турция ведёт агрессивную политику в отношении Армении и Нагорного Карабаха.