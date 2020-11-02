Осло, , 18:05 — REGNUM Правительство Норвегии приняло решение выделить 17 млн норвежских крон (порядка €1,5 млн) гуманитарным организациям, оказывающим помощь гражданскому населению Нагорного Карабаха, сообщает 2 ноября пресс-служба МИД Норвегии.

Министр иностранных дел королевства Ине Эриксен Сёрейде заявляет, что Норвегия ожидает от сторон конфликта обеспечения беспрепятственного доступа к пострадавшим и безопасности сотрудников гуманитарных организаций.

«Военные действия в Нагорном Карабахе и вокруг него унесли много жизней, вынудили многих покинуть свои жилища и вызвали сильные страдания мирного населения. Норвегия направит 17 млн крон гуманитарным организациям, помогающим тем, кому нанес ущерб этот конфликт», — указывает МИД Норвегии.

«Мы призываем стороны конфликта поддерживать перемирие и вновь начать переговоры. Норвегия поддерживает работу Минской группы ОБСЕ по достижению мирного решения», — подчеркнула министр иностранных дел Норвегии.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны активно применяют тяжелое вооружение, ударам подвергаются гражданские объекты и мирное население.

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