Киев, , 18:05 — REGNUM Сайт Конституционного суда Украины подвергся хакерской атаке, пишут 2 ноября «Украинские новости».

Хакер за работой Colin

По словам пресс-секретаря учреждения Марьяны Гайовской, сайт взломали и он сейчас не функционирует, ведётся его восстановление.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции обвинило Конституционный суд в нарушении конституции.

Это было сделано в ответ на просьбу Венецианской комиссии, попросившей Верховную раду не принимать законопроект президента страны Владимира Зеленского о роспуске конституционного суда.

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