Дакка, , 18:07 — REGNUM В столице Бангладеш городе Дакка 50 тысяч человек собирались, чтобы принять участие в протестах против политики президента Франции Эммануэля Макрона, поддержавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.

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Как сообщает Le Figaro, в понедельник, 2 ноября, минимум 50 тысяч челочек последовали призыву местной исламистской организации «Хефазат-и-Ислам» и приняли участие в манифестациях у посольства Франции.

Участники протеста обвиняли Макрона в поддержке распространения карикатур на пророка Мухаммеда под предлогом свободы слова и призывали мусульманские страны бойкотировать товары из Франции.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман также вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики Макрона.

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