Москва, , 08:22 — REGNUM Утверждение методики, которая предотвратит попадание в Латвию произведенной на Белорусской АЭС электроэнергии, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане высказали своё мнение 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Ученых, которые найдут способ селекции электронов по национальному признаку, ждет Нобелевская премия по физике», — шутит пользователь Андрей Р.

Ряд граждан отметили, что не видят в данном решении Латвии какой-либо потери для Российской Федерации. Наоборот, считают граждане, данный момент окажется крайне выгоден и прибылен для России.

«Базовый принцип методики предусматривает, что, например, Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии! Эти доказательства войдут в стоимость поставляемой из России электроэнергии!», — пишет Роман Н.

Другие оказались уверены в том, что отказ от белорусской электроэнерегии может привести в Латвии к еще большим потерям в будущем. Экономические последствия из-за ухудшения отношений между двумя странами может стоить для Латвии очень дорого, считают люди.

«Зачем им чтобы Россия доказывала, что поставляется энергия не была произведена в Беларуси? Пусть просто откажутся вообще от любой энергии с нашей стороны и живут, как нравится. Для РФ или РБ это не великая потеря, ибо потребителей там не много. А Латыши легко найдут себе альтернативу — купят на Западе, ну или на крайний случай посадят на велосипеды с генератором тех, кто будет уволен из местных портов, вследствие падения объёмов перевалки грузов из РБ и РФ», — написал пользователь Алексей.

В целом граждане не особо взволновались по поводу решения Латвии. Но они отметили, что если данное государство захочет всё откатить назад, то нужно будем им напомнить об этих антибелорусских шагах.

«Ну, если им выгодна энергия по европейской цене, потому как больше взять негде то пусть кушают на здоровье. А вот если обратно через время попросят, следует показать кое-что», — считает пользователь А. Королёв.

Напомним, 2 ноября комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Латвии утвердила методику, которая предотвратит попадание в страну произведенной на Белорусской АЭС электроэнергии. Россия, имеющая межсетевое соединение с Белоруссией, должна будет предоставлять подтверждение того, что электроэнергия, поставляемая в Латвию из России, не производится в Белоруссии.