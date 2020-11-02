Баку, , 17:40 — REGNUM Азербайджанские войска установили контроль над восемью селами в трех районах вокруг Нагорного Карабаха, сообщил 2 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев на своей странице в Twitter.

По его словам, под контроль взяты три поселения в Джебраильском районе, два — в Зангиланском районе и три — в Губадлинском районе.

«ВС Азербайджана освободили от оккупации села Чарпанд, Гаджи Исаклы, Гоша Булаг Джебраильского района, села Дере Гилятаг и Беюк Гилятаг Зангиланского района, а также села Ишыглы, Мурадханлы и Миланлы Губадлинского района», — написал Алиев в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Азербайджанские войска проводят наступательную операцию.

Напомним, Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, на фоне национальных конфликтов и разрушения Советского Союза.

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