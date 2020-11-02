Кишинёв, , 17:39 — REGNUM Результаты первого тура президентских выборов в РМ оказались сюрпризом для многих, так как социологические опросы, показывавшие преимущество Майи Санду, выглядели ангажированными и неубедительными, так же, как и предсказания победы Игоря Додона уже в первом туре. Такое мнение ИА REGNUM высказал директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

Напомним, что по итогам первого тура президентских выборах в Молдавии, который прошел 1 ноября, лидирует Майя Санду. Действующий президент страны Игорь Додон занял второе место.

Шорников напомнил, что по прогнозам экспертов Додон должен был набрать около 40%, а Санду чуть более 30%.

«Однако тот результат, который мы видим сейчас — 36,16% за Майю Санду против 32,61% за Игоря Додона — кажется катастрофой левых сил в Молдавии. Впрочем, судьба второго тура пока не решена», — полагает эксперт.

Шорников добавил, что Майя Санду для достижения результата смогла задействовать почти все имеющиеся у нее резервы — за нее очень активно голосовала западная диаспора, при этом российская молдавская диаспора, на которую мог рассчитывать Игорь Додон, голосовала слабо, а молдавских граждан, проживающих в Приднестровье, и вовсе попытались лишить права голоса. «Во втором туре Санду смело может рассчитывать на голоса избирателей четырех прорумынских аутсайдеров президентской гонки — порядка 8%, тем более, что о ее безусловной поддержке уже заявили Андрей Нэстасе, Октавиан Цику и Дорин Киртоакэ», — сказал он.

По словам эксперта, у Додона тоже не осталось много резервов.

«Старшее поколение — самый дисциплинированный электорат, среди которого рейтинг Додона стабильно высок — уже показал хорошую явку. Почти две трети голосовавших — это люди зрелого и старшего возраста. А вот молодежь, где традиционно сильны позиции правых, голосовала плохо. Общая явка избирателей — всего 43%. Во втором туре явка будет выше, и это на руку Санду», — допустил Шорников.

По мнению эксперта, главный вопрос заключается в том, за кем пойдет избиратель Ренато Усатого (16,9%) и Виолетты Ивановой (6,5%).

«Публично выступить в поддержку Додона Усатый не может, всю свою кампанию он построил на критике действующего президента, а поддержка Виолетты Ивановой или, точнее, Илана Шора, скрывающегося за рубежом, может иметь обратный для рейтинга Додона эффект. Для победы Додону необходимо постараться аккумулировать весь электорат Усатого и Ивановой. Но не для этого дробили левый фланг западные политтехнологи — за Додона в лучшем случае проголосуют 2/3 из совокупных 23%, но что-то из этого достанется и Санду», — продолжил Шорников.

Эксперт допустил, что шансы Санду и Додона ко второму туру могут оказаться равными. По его словам, многое будет зависеть и от того, как пройдет предвыборная кампания обоих кандидатов.

«Но не стоит забывать, что если Додону все же удастся победить во втором туре, шансов удержать власть у него крайне мало. Бесчинства агрессивно настроенных комбатантов возле избирательных участков для приднестровцев на фоне многочисленных заявлений правых о фальсификациях выборов накануне и в ходе голосования вполне могли обернутся дестабилизацией и попыткой «цветного» переворота. Поведение молдавских полицейских при этом свидетельствовало, что они не готовы защищать правопорядок в своей стране. Думается, что именно хорошие результаты Санду в первом туре выборов предотвратили массовые беспорядки. Сегодня правые уверены в своей победе во втором туре — если не легитимным способом, то, в крайнем случае, революционным», — резюмировал Игорь Шорников.

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