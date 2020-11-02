Санкт-Петербург, , 17:25 — REGNUM Комитет по молодежной политике Петербурга обрел нового руководителя. Как сообщили ИА REGNUM в Смольном, им стал Богдан Заставный.

До недавних пор он занимал место первого заместителя главы в том же комитете.

Заставный сменил на посту Юлию Аблец, победительницу конкурса «Лидеры России», которая не проработала в должности и двух лет и уволилась 25 сентября. Заставный был назначен врио главы комитета.

Сама Аблец отправилась трудиться заместителем генерального директора АНО «Диалог Регионы», где будет отвечать за кадровую политику.

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