Москва, , 17:22 — REGNUM Немецкий народ не заинтересован в санкциях по отношению к России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт.

«Мне хотелось бы, чтобы жители России понимали, что немецкий народ не заинтересован в санкциях», — заявил Гердт.

По его словам, «немецкий народ никогда не был врагом российского народа».

"То, что мы сейчас видим на политической арене — создание напряженности — это не является общим мнением немецкого народа», — подчеркнул он.

В Госдуме прошла встреча комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России с немецкой парламентской делегацией во главе с председателем германо-российской парламентской группы бундестага Робби Шлундом.

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