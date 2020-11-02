Москва, , 17:15 — REGNUM Председатель германо-российской парламентской группы Германского Бундестага Робби Шлунд предложил создать механизм предотвращения конфликтов между Россией и Германией, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

«Я считаю, хорошей идеей было бы создать механизм для предотвращения конфликтов — это не просто мера укрепления доверия, это специальный механизм, который должен действовать тогда, когда возникают проблемы между нашими двумя странами, и я лично вместе с коллегами буду прикладывать усилия для того, чтобы его создать», — заявил Шлунд.

Он также отметил, что парламентариям предстоит работать в германо-российской парламентской группе по таким темам, как политика, культура и здравоохранение.

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