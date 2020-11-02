Москва, , 17:04 — REGNUM Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России намерена обратиться в правительство РФ, чтобы правительство Германии былее тесно взаимодействовало с правоохранительными органами РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом сообщил глава комиссии Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия») по итогам встречи членов с немецкой парламентской делегацией во главе с председателем германо-российской парламентской группы Германского Бундестага Робби Шлундом.

«Мы будем просить правительство, чтобы правительство Германии более тесно и открыто взаимодействовало с нашими правоохранительными органами», — сказал Пискарёв.

По его словам, состоялся очень позитивный диалог.

«Коллеги также намерены выстраивать линию по взаимодействию с Россией», — отметил парламентарий.

По итогам встречи будет принято заявление.

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