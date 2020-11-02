Москва, , 16:39 — REGNUM

Борьба вокруг вопроса о будущем России и о роли в этом малых городов и исторических поселений продолжается и она будет жёсткой, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 ноября, комментируя высказывания спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Город Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Матвиенко в своем обращении по случаю Всемирного дня городов заявила, что развитие именно малых городов и исторических поселений в значительной степени определит будущее страны.

«Соглашусь с Валентиной Матвиенко в том, что будущее России определит развитие средних и малых городов и что улучшение условий жизни в малых городах и исторических поселениях должно рассматриваться правительством в качестве стратегического приоритета. Тенденция к закреплению такого понимания набирает силу, а ведь всего пять-десять лет тому назад нас пытались убедить в том, что будущее России в создании 20 крупных городских агломераций. Вот, мол, будут крупные города и вокруг, в радиусе 100 километров, то, что они к себе притянут. Ни, скажем, Тула, ни Калуга, ни Владимир, ни Смоленск, да мало ли ещё какие исторические крупные города, я уже не говорю города и городки мелкие, в это число не входили.

Одним словом, стратегия развития нашей страны меняется в лучшую сторону, но проводники идеи об агломерациях, которая была и остаётся способной загубить Россию, всё ещё на видных местах. Дмитрий Медведев, в бытность которого президентом, эта стратегия и «расцвела», несколько отодвинут от дел, но надолго ли? А вот, например, Эльвира Набиуллина на месте. Или Алексей Кудрин, отстаивавший эту линию развития всего три года тому назад на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Он особенно сегодня активен. Ему тогда, помнится, вторил Сергей Собянин, вес которого в федеральной политике растёт…

Одним словом, борьба вокруг вопроса о будущем России и о роли в этом малых городов и исторических поселений ещё предстоит и она будет жёсткой. Вот и спикер Совета Федерации, как она говорит, «выносит за скобки агломерации и обсуждение судьбы мегаполисов». Но разве можно от них абстрагироваться, обсуждая будущее России, её пространственное развитие?

Если мы хотим, чтобы наша страна оставалась действительно самобытной цивилизацией, хотим развития всей её территории, а не только городских «островов»; если мы заинтересованы в том, чтобы население России увеличивалось (в крупных городах показатели рождаемости, как известно, ниже, чем по стране в целом) и чтобы оно было менее подвержено распространению инфекций, наконец, то выбор очевиден: именно средние и малые города должны быть сделаны опорными центрами нашего развития!» — отметил Михаил Демурин.