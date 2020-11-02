Варшава, , 16:33 — REGNUM Глава министерства образования Польши Пшемыслав Чарнек заявил, что у текущих массовых протестов и забастовок в Польше против ужесточения запрета на проведение абортов есть «более глубокие» причины, нежели соответствующее решение Конституционного суда. Об этом передает Polskie Radio 24.

«Всё, что происходит в Польше, связано, в первую очередь с ценностным кризисом в обществе. С тем, что христианский мир в последние два или три десятилетия молчит. Это привело к тому, что мы, консерваторы, замкнуты в леволиберальном мире. И это даёт эффект системных сбоев в нашем образовании за последние тридцать лет. Мы должны понимать, что происходящее на наших улицах касается не только сегодняшнего дня, но и того, что произойдет с нами в ближайшие годы и десятилетия», — подчеркнул Чарнек.

По словам министра, «эффект прогрессирующей секуляризации можно наблюдать в том, что протесты сопровождаются пошлыми лозунгами, нападками на церкви, а также на духовенство и мирян». «Как я уже сказал, такое поведение во многом является результатом провала системы образования в последние десятилетия. Но не только этого. У нас кризис и в системе семейных ценностей», — отметил глава минобра Польши.

Помимо этого, Чарнек также обратил внимание на то, что «некоторые ректоры и учителя не только не осуждают участие школьников и студентов в протестной активности, сопровождающейся порой хулиганством, вандализмом, грубостью и жестокость на улицах, но даже поощряют молодых людей участвовать в таких акциях».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.