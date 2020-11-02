Варшава, , 16:28 — REGNUM 22 ноября Конституционный суд Польши вынес постановление, согласно которому в республике должно быть ужесточение запрета на проведение абортов. Это вызвало волну акций протеста на улицах польских городов и флэшмобы сопротивления в интернете. Однако на днях среди жителей Польши в интернете стартовала обратная кампания — флэшмоб #NieStrajkuje, посвященный поддержке решению Конституционного суда. Об этом передает Polskie Radio 24.

Суть данного флэшмоба заключается в том, что интернет-пользователь наносит себе на руку рисунок эмбриона, фотографирует и загружает фото на свои страницы в социальных сетях, ставя хэштег #NieStrajkuje.

«Протестующие и поддерживающие их СМИ пытаются создать впечатление, что протесты поддерживаются большинством, и что взгляды всех польских женщин представлены на улицах», — указывают организаторы акции, добавляя, что их целью является демонстрации, насколько широка на самом деле поддержка запрета на аборт в польском обществе.

Хэштег данной акции в настоящее время находится на вершине трендов в польском Twitter.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования.