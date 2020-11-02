Берлин, , 16:24 — REGNUM Вице-председатель немецкого бундестага Клаудия Рот на своей странице в соцсети Facebook призвала Берлин и Евросоюз «оказать давление на правительство Польши» в связи с ужесточением запрета на проведение абортов.

«Польское правительство играет с жизнью и телесной неприкосновенностью женщин. Настало время, чтобы правительство Германии и Европейский союз усилили политическое давление на правительство Польши и потребовали соблюдения европейских стандартов в области прав человека», — говорится в сообщении.

«Мое тело — моё дело! В мире очень мало стран, где женщины могут самостоятельно решать, что делать с собственным телом без каких-либо препятствий и безнаказанно. Напротив, всё больше и больше появляется фундаменталистских и правоконсервативных правительств, которые ограничивают сексуальные и репродуктивные права женщин и положение ЛГБТ-сообщества», — добавляет политик.

По мнению польского публициста Петра Цивиньского, данные заявления являются «чрезвычайным, скандальным и недопустимым вмешательством немецкого политика во внутренние дела Польши».

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики.