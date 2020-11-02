Минск, , 16:21 — REGNUM Подозреваемым по делу о массовых беспорядках в Минске, которые произошли 1 ноября, проходит 231 человек, сообщили 2 ноября в СК Белоруссии.

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В следственных органах Белоруссии отметили, что уголовное дело возбуждено «по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок».

«Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий», — сообщили в белорусском СК.

Напомним, в столице Белоруссии 1 ноября состоялись несанкционированные массовые мероприятия. Задержаны несколько сот человек.

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