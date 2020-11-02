Конфлан-Сент-Онорин, Франция, , 16:22 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс и министр национального просвещения Жан-Мишель Бланке приняли участие в минуте молчания, посвященной памяти преподавателя Самуэля Пати, убитого и обезглавленного в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.

Как сообщает Agence France-Presse, в понедельник, 2 ноября, глава правительства и министр национального просвещения посетили колледж Буа-д'Ольн, где ранее работал Пати, и наряду с преподавателями учебного заведения почтили память погибшего.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter Кастекс прокомментировал свой визит в Конфлан-Сент-Онорин. «Здесь Самуэль Пати учил каждого ребенка Республики быть свободным гражданином. Во имя него, во имя нашей страны, мы продолжим делать то же самое. Это честь и обязанность для нас», — написал он.

Как передавалоИА REGNUM, 16 октября 18-летний Абдулах Анзоров убил и обезглавил Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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