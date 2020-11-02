Джакарта, , 16:15 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что пандемия не является препятствием для творчества деятелей искусства и культуры, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства заявил, открывая неделю национальной культуры 2020 года, что во время кризиса стороны не должны отказываться проявлять творческий подход к построению лучшего будущего.

Джоко Видодо призвал все стороны продолжить работу и изучить местную мудрость, чтобы укрепить способность нации противостоять бедствиям, придерживаясь санитарным протоколам.

«Давайте продолжим работать, соблюдая протоколы здравоохранения. Давайте продолжим изучать местную мудрость, чтобы укрепить нашу способность противостоять бедствиям. Давайте продолжим защищать нашу землю с величайшим уважением», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, роль яванских мусульман сантри укрепит двусторонние отношения между Индонезией и Китаем.

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