Киев, , 16:34 — REGNUM Пассажиропоток между Украиной и Белоруссией упал на 15% после того, как Белоруссия ограничила гражданам Украины въезд на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссия: протесты не утихают — трансляция»

Всего, по данным ведомства, на границе двух стран работают семь пунктов пропуска, однако, с 29 октября белорусская сторона ограничила въезд на свою территорию.

«В сравнении с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили что, границу в данный момент пересекают в основном дальнобойщики.

Напомним, ранее Белоруссия ограничила въезд гражданам Польши, Литвы и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Белоруссия отказала во въезде ряду граждан Украины, Польши и Литвы