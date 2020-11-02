Киев, 2 ноября 2020, 16:34 — REGNUM Пассажиропоток между Украиной и Белоруссией упал на 15% после того, как Белоруссия ограничила гражданам Украины въезд на свою территорию. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
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Всего, по данным ведомства, на границе двух стран работают семь пунктов пропуска, однако, с 29 октября белорусская сторона ограничила въезд на свою территорию.
В пресс-службе отметили что, границу в данный момент пересекают в основном дальнобойщики.
Напомним, ранее Белоруссия ограничила въезд гражданам Польши, Литвы и Украины.
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