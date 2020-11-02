Кампала, , 15:59 — REGNUM Агентство США по международному развитию (USAID) прекратило программу денежных переводов лицам, потерявшим средства к существованию из-за пандемии коронавируса в Уганде. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на заявление представителя посольства США в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В соответствии с заявлением, программа была приостановлена вслед за бессрочной приостановкой правительством Уганды деятельности некоммерческой организации GiveDirectly, которая проводила эту программу.

«В свете бессрочной приостановки теперь маловероятно, что программа достигнет своей первоначальной цели, которая состояла в том, чтобы предотвратить связанное с COVID-19 ухудшение материального положения наиболее уязвимых угандийцев», — говорится в заявлении посольства.

«Таким образом, мы обязаны по контракту прекратить программу навсегда», — подчеркнули в посольстве.

Отмечается, что в данной программе должны были принять участие 120 000 угандийцев, потерявших средства к существованию из-за пандемии коронавируса. Каждый участник программы должен был получать по 100 000 угандийских шиллингов ($26) ежемесячно в течение трех месяцев. Посольство США выразило сожаление в связи с тем, что те, кто были отобраны в качестве участников программы, не смогут получить денежные переводы.

К настоящему времени в Уганде подтвердили более 12 700 случаев заражения коронавирусом, из них 112 случаев с летальным исходом.