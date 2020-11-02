Киев, , 15:59 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил «единственно возможный» путь для решения конституционного кризиса через переформатирование состава Конституционного суда.

Об этом заявил 2 ноября глава партии «Слуга народа» и первый заместитель председателя парламентской фракции «СН» Александр Корниенко.

«Судебная ветвь власти должна быть независимой, но профессиональной и служить интересам народа. Мы слишком затянули с судебной реформой», — заявил политик в комментарии «Укринформу».

Корниенко не сомневается, что голосование по вопросу переформатирования КСУ на этой неделе состоится и «будет определяющим».

«Мы увидим, кто есть кто… Кто действительно хочет, чтобы Украина была европейской, с сильной экономикой и прозрачными правилами игры. А кто хочет сохранить старую систему, где мы — самая бедная страна Европы. Это все зависит от голосования законопроекта по возобновлению конституционной добропорядочности», — отметил соратник Зеленского.

В завершение Корниенко отметил, что имеет место «шокирующая ситуация», созданная Конституционным судом, и фракция партии «Слуга народа» однозначно должна поддерживать президента.

ИА REGNUM напоминает, что президент Зеленский намерен решить конституционный кризис на Украине, уволив нынешней состав КСУ через решение Рады. Проблема в том, что президент и парламент не имеют таких полномочий — судья КСУ является практически «неприкасаемым» и уволить его могут только другие судьи этого суда.

Ранее сегодня ведущие страны Запада, включая США и ЕС, выпустили заявление, в котором призвали все стороны конфликта на Украине «объединиться в диалоге, принять этот вызов и найти решение кризиса».