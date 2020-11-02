Тбилиси, , 16:08 — REGNUM Члены партии «Единое национальное движение» (ЕНД) приняли решение отказаться своих мест в Верховном совете Автономной Республики Аджария. Это заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 ноября сделал один из лидеров ЕНД Леван Варшаломидзе на брифинге.

«Единое национальное движение отказывается от мандатов в Верховном совете Аджарии», — заявил Варшаломидзе.

Другой представитель ЕНД Элгуджа Багратиони пояснил, что решение отказаться от депутатских мандатов в партии приняли, так как считают, что правящая партия «Грузинская мечта» якобы провела выборы с нарушениями.

«Правящая партия получила вдвое больше мест. Было нарушено конституционное право голоса. Мы приняли решение отказаться от мандатов, полученных в Верховном совете Аджарии», — Багратиони.

Стоит отметить, что 31 октября проходили выборы в парламент Грузии и в верховный совет Аджарии. В ЕНД пока не сообщили, будет ли партия отказываться от мест в парламенте страны. Ожидается, что это решение будет принято сегодня.

Ранее от своих мандатов в парламенте Грузии отказались партии «Европейская Грузия» и «Альянс патриотов Грузии».

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