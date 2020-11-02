Москва, , 15:38 — REGNUM Межфракционная группа по лекарственному обеспечению предложила правительству РФ до 1 февраля ввести уведомительный порядок маркировки лекарственных препаратов, а также отказаться от штрафов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Члены группы констатировали, что система маркировки дала сбой, сбои привели к реальному нарушению прав граждан.

«Мы предложили правительству в незамедлительном порядке внести изменения в нормативные акты, закрепив там уже предложенный Минпромторгом, уведомительный порядок маркировки… Такой порядок мы предложили правительству установить как минимум до 1 февраля», — заявил Исаев.

Он уточнил, что на каждом этапе маркировочный знак считывается, но продвигается независимо от того, получен ответ от оператора или нет.

Кроме того, парламентарии предлагают до 1 февраля отменить взимание платы за маркировку.

Одновременно они обратились к Роспотребнадзору и Генпрокуратуре с предложением не применять меры административного наказания в отношении тех организации, нарушения у которых возникли в следствие нарушения работы системы маркировки лекарств.

«Некоторые проблемы возникли в связи с реализацией закона, поступает информация о том, что некоторые аптеки были оштрафованы за отсутствие лекарств, которые по перечню должны быть в аптеке, а они лежали на складе и не могли быть доставлены в связи с тем, что дистрибьютер не получал подтверждения от оператора о том, что данное лекарство прошло его стадию прохождения рынка», — уточнил Исаев.

Все штрафы должны быть отменены и до 1 февраля не должны применяться, полагают в Госдуме.

«Мы также обратились к Минпромторгу с просьбой мониторить экспорт лекарств из России и в случае его резкого роста предпринять все меры, обеспечивающие наличие лекарств на внутреннем рынке», — также сообщил Исаев.

Минздраву предложено провести опрос всех главных врачей в России о наличии проблем с лекарственным обеспечением.

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