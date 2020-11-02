Кишинёв, , 15:37 — REGNUM Глава Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду, победившая в первом туре президентских выборов, заявила, что в республике необходимо начать процесс люстрации.

«Необходимо начать чистку политического класса в Молдавии с президентуры, что мы делаем сейчас, затем будет чистка в парламенте», — сказала она на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первого тура выборов победу одержала глава Партии действия и солидарности Молдавии Майя Санду. Она набрала 36,16% голосов. Второе место с результатом 32,61% занял действующий глава государства Игорь Додон. В республике пройдёт второй тур выборов.

В МИД России заявили, что Москва готова работать с тем президентом Молдавии, который будет избран после второго тура выборов.

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