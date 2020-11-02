Киев, , 15:47 — REGNUM Конституционный суд Украины в ближайшее время огласит решение, которое фактически уничтожит рынок земли и потянет за собой проведение всеукраинского референдума по этому вопросу, заявил 2 ноября украинский политик, депутат Рады прошлого созыва Сергей Лещенко.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

Лещенко ссылается на собственные источники в Конституционном суде Украины. По его словам, планируется, что КС объявит, что рынок земли в принятом виде задевает статьи 13 и 14 Конституции Украины.

«Эти статьи, в свою очередь, относятся к первому разделу Конституции Украины. А это значит, что необходимо вносить изменения в первый раздел Конституции, что невозможно сделать без всеукраинского референдума… После такого разъяснения КС будет открыт путь, чтобы удовлетворить два депутатских обращения, где требуют признать незаконным конкретно закон о рынке земли», — объяснил политик.

Он отмечает, что далее оппозиционные к Зеленскому политики попытаются организовать референдум по земле и фактически представят его как референдум о недоверии президенту.

Лещенко также отмечает, что «земельный» вопрос рассматривался в КС с декабря прошлого года в неспешном режиме, но в связи с последними скандалами вопрос резко актуализировался.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заявлялось, что 3 ноября Конституционный суд Украины планирует продолжить рассмотрение дела относительно конституционности закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — т.н. «закона об украинизации».

Закон о рынке земли на Украине был принят в марте этого года. Предполагается, что рынок заработает с лета 2021 года.