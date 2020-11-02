Подгорица, , 15:35 — REGNUM Интеграционные процессы и стремление Черногории вступить в Европейский союз стоят выше принципов избирательных кампаний и выше интересов политических партий, заявил 2 ноября председатель парламента Черногории Алекса Бечич на открытии первого семинара школы политических исследований, организованного движением «Гражданский альянс». Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Бечич ознакомил участников семинара, посвященного теме «Вызовы в работе институтов правосудия», с целями 27 созыва черногорского парламента и напомнил о двух его приоритетных задачах — реформе избирательного законодательства и реформе судебной системы, которые, как было заявлено, соответствуют и ожиданиям европейских партнеров.

«Интеграционные процессы и наше стремление войти в Европейский союз выходят за рамки избирательных кампаний, за рамки интересов политических партий, это важнейшие задачи, которые выше всего этого. Потому что все мы, и правительство, и оппозиция, и неправительственный сектор, и все остальные политические акторы должны внести свой вклад во благо всего черногорского общества», — подчеркнул Бечич.