Минск, , 15:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет вынужден реагировать на попытки каких-либо общественных и религиозных организаций разрушить государство. Он заявил об этом 2 ноября в ходе встречи с предстоятелем Белорусской православной церкви митрополитом Минским и Заславским Вениамином, слова белорусского лидера приводит агентство БелТА.

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«Если хоть одна организация в Белоруссии, будь то общественная или религиозная, будет нацелена на разрушение государства, я, конечно, буду вынужден на это реагировать», — сказал Лукашенко.

Также президент Белоруссии указал, что его первейшей обязанностью по конституции страны является защита республики от такого рода посягательств.

Кроме этого, Лукашенко напомнил про ситуацию с главой Римско-католической церкви в Белоруссии митрополита Минского и Могилевского Тадеушем Кондрусевичем, которому в конце августа было отказано во въезде в страны с территории Польши.

«Примером тому является настоятель католической церкви. Ездить в Польшу и получать консультации, как разрушать нашу страну, никому не будет позволено», — отметил он.

При этом белорусский лидер уточнил, что Белоруссия всегда будет привержена межконфессиональному миру, оплотом которого, как считает он, является православная церковь.

«Вы должны понимать, что мы тот межконфессиональный мир, который у нас сложился, никому не отдадим. Мы всегда будем ему привержены. При этом, бывая в церкви, я всегда говорил, что оплотом этого мира является православная церковь. Просто потому, что она гигантская по своим размерам, если сравнить с другими конфессиями», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что происходящее в Белоруссии продолжает являться внутренним делом данной страны.