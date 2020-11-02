Киев, , 15:31 — REGNUM В целом фракция «Слуга народа» поддерживает президента страны Владимира Зеленского в противостоянии с Конституционным судом (КСУ), но у отдельных народных депутатов могут быть «особые мнения» по этому вопросу.

Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила народный депутат Рады и замглавы фракции «СН» Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня вечером «Слуга народа» проведет заседание фракции, в ходе которого депутаты намерены обсудить законопроект Зеленского об увольнении судей КСУ посредством решения парламента, сообщает «РБК-Украина».

При этом несколько других депутатов подтвердили СМИ, что в заседании фракции будут участвовать и сам президент.

Кравчук также подтвердила позицию офиса Зеленского — если оставить нынешний состав Конституционного суда, неясно, какую реформу КСУ отменит следующей.

«Фонд гарантирования вкладов может быть отменен, могут признать неконституционным и Высший антикоррупционный суд… А это вообще может поставить крест на наших евроинтеграционных стремлениях», — сказала депутат.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня посольство США обнародовало заявление от имени ведущих стран Запада, из которого ясно, что они не поддерживают радикальный сценарий Зеленского по роспуску суда. В заявлении запад призывает все стороны конфликта «объединиться в диалоге», принять этот вызов и вместе найти решение кризиса.