Сеул, , 15:27 — REGNUM 2 ноября американский самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E был замечен в Жёлтом море у берегов и над Корейским полуостровом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отслеживающий активность авиации сервис No Callsing.

Самолёт-разведчик Lockheed EP-3E Orion airliners.net

Согласно опубликованным данным, самолёт ВВС США был замечен над городом Пхаджу провинции Кёнгидо в районе 14:00 по местному времени, а также у берегов Инчхона и провинции Чхунчхон-Намдо.

Напомним, что 30 и 31 октября вблизи Корейского полуострова был замечен самолёт боевого управления и целеуказания Boeing E-8C Joint Stars.

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Эксперты отмечают, что разведывательные полёты проходят в преддверии президентских выборов в США.