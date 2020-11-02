Джакарта, , 15:20 — REGNUM Роль яванских мусульман сантри укрепит двусторонние отношения между Индонезией и Китаем, сообщает Antara.

«Ожидается, что индонезийские сантри и студенты в Китае станут «двойными агентами»», — заявил Ардитья Еремия, преподаватель международных отношений в университете Индонезии на вебинаре, посвященном Дню Сантри и 70-летию двусторонних отношений Индонезии и Китая 1 ноября 2020 года.

Издание отмечает, что сантри не только рассказывают о Китае индонезийскому народу, но также и о реальном положении Индонезии китайскому народу.

Известно, что в Китае более 14 000 индонезийских студентов, но китайских студентов в Индонезии все ещё сотни.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии стремится улучшить функцию индонезийского языка, чтобы он стал международным.

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