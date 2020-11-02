Париж, , 16:16 — REGNUM Жители Франции не обязаны вечно «сожалеть о колонизации». Об этом 2 ноября сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс в ходе выступления на французском телеканале TF1.

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Он также осудил «любые попытки» связать появление радикального исламизма с колониальным прошлым Франции.

Премьер-министр страны предложил обсудить тему колониализма в связи с «войной», которую ведет правительство Франции «против исламского терроризма».

"Я хочу осудить любые попытки заключить сделку с совестью, которых было очень много в последние годы, которые якобы объясняют появление радикального исламизма. Мы как будто должны сами себя обвинять и сожалеть о колонизации», — заявил Кастекс.

Напомним, 30 октября десятки тысяч мусульман вышли на улицы Бангладеш, Пакистана, Палестины и Ливана, чтобы выразить свой протест против политики президента Франции Эммануэля Макрона, оправдавшего публикацию и распространение карикатур на пророка Мухаммеда.