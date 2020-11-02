Киев, , 15:24 — REGNUM Депутаты Верховной рады должны принять жёсткое решение в отношении судей Конституционного суда Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своём обращении к членам фракции «Слуга народа», запись которого обнародована 2 ноября изданием Liga.net.

Он подчеркнул, что обращается к депутатам не с просьбой

«Это даже не просьбы. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживём без просьб», — сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что последние решения Конституционного суда Украины ведут к кровопролитию.

«И если тот хаос, который создаёт Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах», — заявил он.

Зеленский призвал депутатов поддержать законопроект об отставке Конституционного суда Украины, если они «не готовы поставить на кон смерть страны».

Высказывания Зеленского прокомментировал ведущий телеканала «НАШ» Максим Назаров.

«Это уже не на грани беззакония, это уже на грани сумасшествия», — написал он в своём Telegram-канале.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не позволит Конституционному суду Украины осуществить «контрреволюцию» и разрушить антикоррупцимонную систему страны, выстроенную после победы так называемой «Революции достоинства».

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