2 ноября 2020 | Время чтения 5 мин

Анатолий Кошкин, , 15:10 — REGNUM Японский бизнес-журнал President Online увидел в факте вручения весной 2020 года министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову высшей государственной награды — звезды Героя России «признак» его скорой отставки. По «данным» журнала, «обычно так благодарят членов правительства РФ за службу перед увольнением». При этом японское издание ссылается на российских обозревателей и СМИ, включая телеграм-каналы, где в последнее время часто говорится о том, что Лавров сам хочет уйти на заслуженный отдых или что его работой недоволен глава страны Владимир Путин, считающий позиции главы МИД «устаревшими». В результате журнал выносит свой «вердикт»: «Лавров стал министром иностранных дел в 2004 году. Но в реализации жесткой внешней политики, направленной исключительно на интересы России, Лавров не смог приобрести ни одного союзника, за исключением лишь Китая».

Курильские острова Иван Шилов © ИА REGNUM

Странное, право, утверждение. В вину министру иностранных дел одной из немногих суверенных держав мира ставится то, что он-де проводит «внешнюю политику, направленную исключительно на интересы России». Хотя понимаю досаду японцев и всего Запада, которым гораздо больше подходил презрительно названный в народе «иностранный министр иностранных дел» А. Козырев, который всерьез просил американского президента объяснить ему, «в чем состоят национальные интересы России». И за спиной народа осуществлял коварный план сдачи российских Курил в два этапа «два плюс альфа», который намеревался реализовать в ходе визита президента Б. Ельцина в Японию в сентябре 1992 года.

Используя Козырева и его клевретов в МИД РФ, японцы относились к ним с пренебрежением, а то и с явным презрением, ибо в Стране восходящего солнца предателей используют, но не уважают, хотя и оплачивают в виде предоставления синекуры, а то и наличными традиционные «тридцать сребреников». Именно на такие «тридцать сребреников» ельцинский «министр» обретается ныне на пляжах Майями. После провала операции «два плюс альфа» японские видные политики сетовали в разговорах с автором этих строк на то, что пригретые японцами российские «агенты влияния» не оправдали их надежд, а то и просто обманули, преувеличивая свою роль в оказании влияния на Ельцина.

Но вернемся к статье в President Online. Почему же в Японии озаботились перспективами дипломатической службы Лаврова. Автор статьи, профессор одного из известных университетов Токио прямо говорит, что больше всех отставки Лаврова ждут в Японии. Ибо «местное (японское) правительство не может простить министру заявлений об отсутствии у Токио права претендовать на Курильские острова». Более того, Лавров с международной трибуны заявил, что Япония нарушает закон, называя Курилы своими «северными территориями», — дескать, даже советские власти не запрещали использовать это словосочетание. Заметим, что подобное утверждение, мягко говоря, неточно. Ибо в СССР придуманная в МИД Японии в 60-е годы для «обхода» официального отказа Токио от Курильских островов в Сан-Францисском мирном договоре нелепый термин — «северные территории» неизменно писался в кавычках с сопровождением слов «так называемые». Министр Лавров же справедливо отметил в одном из выступлений, что этот «термин» для Москвы неприемлем, ибо японцы подменяют им настоящее название Курил, Тисима по-японски.

А теперь о главном в статье. Ее автор, на мой взгляд, преувеличивает роль министра иностранных дел РФ в разрешении «проблемы северных территорий», когда убеждает читателей в том, что после ухода Лаврова якобы откроются новые возможности для «возвращения» южных Курил Японии. Он пишет: «Сейчас Сергей Лавров пропал из поля зрения журналистов. По официальным данным, он находится на самоизоляции после контакта с больным коронавирусом. Однако в Японии не исключают, что это связано с предстоящей отставкой главы МИД РФ. Если это произойдет, то у нового премьера Ёсихидэ Суга появляется шанс решить территориальный спор с Россией и подписать мирный договор».

К сожалению, автор статьи, видимо, не достаточно внимательно изучил Конституцию РФ, которая однозначно определяет, что не министру иностранных дел, а президенту Российской Федерации даны широкие права по проведению внешнеполитического курса страны. Именно глава государства во многом определяет позиции России на международной арене. Министерство иностранных дел является исполнительным органом, который призван реализовывать политическую линию президента, вырабатываемую с участием Совета Безопасности РФ.

Можно было бы привести немало примеров того, как в зависимости от политической линии президента на переговорах с японскими лидерами менялась и линия МИД РФ. И смена руководителя внешнеполитического ведомства РФ, которая рано или поздно может произойти, не изменит существующий порядок. После периода противоречивой политики на японском направлении, неоправданных расчетов на некое «компромиссное решение» вопроса о территориальном размежевании двух государств в последнее время руководство страны с большей степенью реализма решает вопросы отношений с Японией, включая навязываемый Москве так называемый «территориальный вопрос». Одним из показателей того, что это именно так, является согласие президента РФ на включение в Конституцию Российской федерации следующей поправки: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются».

Хотелось бы верить, что МИД РФ во главе с министром Лавровым должным образом будет разъяснять японской стороне этот запрет. А также то, что исключения о делимитации и демаркации существующей уже 75 лет российской границы не имеют отношения к переговорам о заключении мирного договора между двумя странами. Хотелось бы верить и в то, что в Кремле и на Смоленской площади, в конце концов, признают, что и сам мирный договор с Японией давно перешел в разряд анахронизмов. Эту надежду подкрепляет то, что, по заявлению министра иностранных дел РФ, японскому правительству представлен проект современного всеобъемлющего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Проблема лишь в том, что без вожделенных русских Курил японцам никакой договор с Россией пока не нужен…