Вашингтон, , 15:10 — REGNUM Дональд Трамп, говоря, что в России имеют все основания смеяться над США из-за позиции их «фейковых» СМИ, был совершенно прав, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 2 ноября, комментируя скандал вокруг интервью советника Белого дома Скотта Атласа каналу RT.

Скотт Атлас The White House

Как сообщалось ранее, Атлас принес публичные извинения за то, что дал интервью российскому телеканалу. По его словам, он не знал, что RT зарегистрирован в качестве иностранного агента.

«Начну с того, что Скотт Атлас — советник Целевой группы Белого дома по коронавирусу, он лично действительно мог быть не знаком со статусом RT в США. Тем не менее, этот статус — статус иностранного агента — должен быть хорошо известен в аппарате Белого дома. Что-то тут не клеится: либо Скотт Атлас мало с Белым домом сотрудничает, либо аппарат Белого дома работает плохо.

Как бы то ни было, интервью, насколько я понимаю, касалось вопросов борьбы с коронавирусом и тут связь того или иного СМИ с правительством той или иной страны не должно играть роли. Скорее, наоборот. Более того, в своём интервью, как пишут СМИ, Скотт Атлас назвал введение жесткого режима изоляции из-за коронавируса «грандиозным провалом» государственной политики. Другими словами, он критиковал не США, там жёсткий режим не вводился, а, скорее, Россию. В этом случае, критика прозвучала, как говорится, в лицо, напрямую. Извиняться вроде бы не за что.

Но это — при нормальных обстоятельствах. Сегодняшние обстоятельства американо-российских отношений ненормальные. Иначе как психозом происходящее с американской стороны в них не назовёшь. Высказать критику в адрес чужого правительства через его СМИ — это «дать себя использовать»? Это мешает сообществу национальной безопасности защищать Америку?