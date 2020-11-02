Москва, , 15:07 — REGNUM Распоряжение об освобождении от занимаемого поста заместителя министра науки и высшего образования РФ Сергея Люлина подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст распоряжения 2 ноября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Люлина Сергея Владимировича от должности заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации», — говорится в опубликованном документе.

Также в нем уточняется, что Сергей Люлин освобождается от занимаемой им должности по собственному желанию.

Отметим, доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН Сергей Люлин был назначен на данный пост 31 марта 2020 года и занимался курированием вопросов политики в научно-технической и инновационной сферах, а также международным научно-техническим сотрудничеством.