Лондон, , 14:58 — REGNUM Правительство Индонезии стремится улучшить функцию индонезийского языка, чтобы он стал международным, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

В заявлении МИД Индонезии говорится, что усилия по превращению индонезийского языка в международный тесно связаны с развитием мероприятий по изучению индонезийского языка для иностранцев.

Посольство Индонезии в Лондоне проводит исследование для выработки правильной стратегии изучения языка. В сентябре 2020 года посольство Индонезии в Лондоне провело опрос потенциальных учащихся индонезийского языка в Великобритании и Ирландии.

Опрос показал, что большинство респондентов были взрослыми (36% в возрасте от 31 до 40 лет и 30% в возрасте от 21 до 30 лет) и работающими (74%). 85% респондентов посетили Индонезию. Более половины (59%) жили в Индонезии или регулярно посещали Индонезию.

Кроме того, посольство Индонезии в Лондоне запустило онлайн-классы на индонезийском языке на канале YouTube.

Как сообщало ИА REGNUM, в Национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии попросили общественность сохранять бдительность, несмотря на то, что тропический циклон «Гони», как ожидается, не приблизится к территории Индонезии.

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