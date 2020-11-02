Абуджа, , 14:58 — REGNUM Президент Нигерии Мухаммаду Бухари призвал молодежь прекратить акции протеста против жестокости силовых структур и начать переговоры о реформировании полиции. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на речь президента по случаю Дня Африканской молодежи.

В соответствии с заявлением, которое было сделано после многотысячных демонстраций, правительство Нигерии рассчитывает «услышать конкретные и применимые идеи» реформирования полиции от молодежи.

«Участники каждого успешного протестного движения во всем мире понимают, что наступает время, когда активность должна переместиться с улицы за стол переговоров. Это время пришло и для вас. Не бойтесь этой реальности. Вы должны приветствовать это», — заявил президент Бухари в речи по случаю Дня африканской молодежи.

Пресс-секретарь президента Нигерии Гарба Шеху ранее написал на своей странице в Twitter, что правительство страны настроено на переговоры с целью «искоренения всех форм жестокости полиции против граждан Нигерии».

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