Тбилиси, , 15:11 — REGNUM Партия «Гирчи» откажется от своих мест в парламенте Грузии, если этого сделают остальные оппозиционные партии. Такое заявление, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 ноября сделал лидер этой партии Зураб Джапаридзе.

«Если оппозиция не войдет в парламент, то и «Гирчи» не войдет», — ответил Джапаридзе на вопрос журналистов о позиции его партии.

Лидер «Гирчи» также заявил, что на встрече с наблюдателями от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ постарается убедить их в том, что результаты голосования якобы сфальсифицированы. По мнению Джапаридзе, в одном из районов Тбилиси, в округе, где он был кандидатом в мажоритарные депутаты, якобы были нарушения.

«Наша цель — убедить ОБСЕ/БДИПЧ в том, что опубликованные ЦИК результаты не отражают волю грузинского народа. У меня есть конкретный пример, как ЦИК сфальсифицировал результаты. В Дидубе-Чугурети я потерял 100 голосов», — сказал Джапаридзе.

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах в парламент Грузии, при голосовании по партийным спискам, победила правящая партия «Грузинская мечта», набрав более 48%. Партия «Гирчи» получила 2,89% голосов, что дает ей право на три места в парламенте.

Лидеры оппозиционных партий назвали результаты выборов «сфальсифицированными» и отказываются признавать их итоги. В партии «Европейская Грузия» ранее заявили, что отказываются от участия в работе парламента.

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